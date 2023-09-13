Скут Хендерсон о ситуации с запросом Лилларда на обмен: «У меня все хорошо, я в оптимальном положении»
Третий номер драфта-2023 Скут Хендерсон из «Портленда» заверил, что затянувшаяся история с возможным обменом Дэмиана Лилларда никак не сказывается на его настрое перед дебютным сезоном.
«У меня все хорошо, я в оптимальном положении, лучшем, какое только может быть. Я остаюсь в «Портленде». Я здесь для того, чтобы работать. Выигрывать матчи.
Я никогда не переключался на ситуацию других людей, кого бы то ни было, никогда такого не было», – заявил Хендерсон.
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