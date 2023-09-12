Никола Йокич возглавил рейтинг игроков НБА от CBS Sports, Леброн Джеймс – на 12-м месте

Издание CBC Sports представило Топ-100 игроков . Рейтинг основан на прогнозе выступлений игроков в предстоящем сезоне.

Действующий чемпион сербский центровой «Денвера» возглавил список. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо занял второе место. Разыгрывающий «Голден Стэйт» стал третьим.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не вошел в Топ-10, заняв лишь 12-е место в рейтинге.

Топ-20 игроков НБА в сезоне-2023/24 по версии CBS Sports:

1. Никола Йокич «Денвер»

2. «Милуоки»

3. Стефен Карри «Голден Стэйт»

4. Лука Дончич «Даллас»

5. Кевин Дюрэнт «Финикс»

6. Джоэл Эмбиид «Филадельфия»

7. Джейсон Тейтум «Бостон»

8. Девин Букер «Финикс»

9. Джимми Батлер «Майами»

10. Дэмиан Лиллард «Портленд»

11. Шэй Гилджес-Александер «Оклахома»

12. «Лейкерс»

13. Энтони Дэвис «Лейкерс»

14. Джа Морэнт «Мемфис»

15. Кавай Ленард «Клипперс»

16. Донован Митчелл («Кливленд»)

17. Пол Джордж («Клипперс»)

18. Джамал Мюррэй («Денвер»)

19. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»)

20. Бэм Адебайо («Майами»).

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал