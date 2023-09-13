Звездный форвард « » и сборной Греции Яннис Адетокумбо поддержал американского бегуна Ноа Лайлса, который считает, что баскетболисты НБА не должны называть себя «чемпионами мира» после завоевания титула.

«Я полностью согласен с Ноа Лайлсом. Мне так хотелось поддержать его. Он получил столько негативной реакции за то, что сказал очевидное.

Я не думаю, что в каком-либо другом виде спорта вас называют чемпионами мира. Знаете, как в футболе, который намного больше, чем НБА, более популярен, чем НБА. Когда Лига чемпионов, Лига чемпионов УЕФА, чемпионы турнира... они не говорят чемпион мира, понимаете? Когда футболисты выигрывают чемпионат мира, они играют против сборной США, они играют против команд со всего мира. Тогда уже говорят «чемпионы мира».

НБА – лучшая лига в мире, собранные здесь таланты – лучшее, что вы когда-либо видели в своей жизни. Это да, тут и близко никто не стоял», – заявил грек.

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге