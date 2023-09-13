Яннис Адетокумбо: «Я полностью согласен с Ноа Лайлсом»

Теги Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо поддержал американского бегуна Ноа Лайлса, который считает, что баскетболисты НБА не должны называть себя «чемпионами мира» после завоевания титула.

«Я полностью согласен с Ноа Лайлсом. Мне так хотелось поддержать его. Он получил столько негативной реакции за то, что сказал очевидное.

Я не думаю, что в каком-либо другом виде спорта вас называют чемпионами мира. Знаете, как в футболе, который намного больше, чем НБА, более популярен, чем НБА. Когда Лига чемпионов, Лига чемпионов УЕФА, чемпионы турнира... они не говорят чемпион мира, понимаете? Когда футболисты выигрывают чемпионат мира, они играют против сборной США, они играют против команд со всего мира. Тогда уже говорят «чемпионы мира».

НБА – лучшая лига в мире, собранные здесь таланты – лучшее, что вы когда-либо видели в своей жизни. Это да, тут и близко никто не стоял», – заявил грек.

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

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5 комментариев

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kc6nxy8whs
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Как же четко разложил! 👏👏👏👏👏 молодец!
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scorp19
Просто ты не американец, Яннис и у тебя нет высокомерия свойственного им.
+3
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+3
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Grin of Ant
Ответ scorp19
Просто ты не американец, Яннис и у тебя нет высокомерия свойственного им.
Да? Человек поставил себя выше Галиса и Диамантдиса для Греции.. Высокомерия нет конечно
0
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