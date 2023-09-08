Брэндон Ингрэм не смог выйти в полуфинале ЧМ-2023 с Германией из-за плохого самочувствия

Теги травмы Новый Орлеан сборная Германии сборная США Брэндон Ингрэм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной США Брэндон Ингрэм не смог сыграть в полуфинале ЧМ-2023 против команды Германии из-за плохого самочувствия.

Ингрэма беспокоит воспалительное заболевание верхних дыхательных путей.

26-летний игрок «Нового Орлеана» набирает в среднем по 5,7 очка, 3,0 подбора и 2,7 передачи в 6 матчах на турнире.

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