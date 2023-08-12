Майлз Тернер: «Индиана» стала лучше в межсезонье»

Центровой «Пэйсерс» заявил о том, что доволен тем, как команда провела межсезонье.

« » стала лучше в межсезонье. Мы заполучили , он только что выиграл титул, это серьезный опыт. Он мог перейти куда угодно этим летом, но решил развиваться вместе с нашей командой.

Мне нравится то, что мы сделали этим летом. Мы прибавили в атлетизме. будет расти и процветать в нашем коллективе. Мне нравится, что у нас быстрая команда», – заявил Тернер.

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