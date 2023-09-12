Президент Республики Сербской поблагодарил ЦСКА за приезд и опубликовал письмо Андрея Ватутина

Теги ЦСКА Андрей Ватутин фото Игокеа Баскетбол

Президент Республики Сербской Милорад Додик поблагодарил московский ЦСКА за приезд на турнир в честь 50-летия местного клуба «Игокеа».

«Друзьям всегда рады в Республике Сербской. Спасибо ЦСКА за участие в праздновании юбилея «Игокеа». Было приятно принимать вас у себя. С нетерпением ждем вашего возвращения», – написал президент.

Также Милорад Додик опубликовал благодарственное письмо от президента ЦСКА Андрея Ватутина. В своем письме Ватутин благодарит за гостеприимство и отмечает высокий уровень организации турнира.

В рамках турнира армейцы обыграли «Игокеа» и «Галатасарай», но уступили «Партизану» в финале.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий