Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Бешикташу» в Турции

Теги результаты товарищеские матчи ЦСКА Бешикташ Баскетбол

Московский ЦСКА уступил турецкому «Бешикташу» (68:71) в предсезонном товарищеском матче в Анталье.

Товарищеские матчи

Анталья, Турция

ЦСКА – Бешикташ – 68:71  (19:20, 21:25, 17:10, 11:16) 

ЦСКА: Уэйр (19 + 6 передач), Тримбл (12), М’Бай (11), Джекири (7), Астапкович (6 + 3 перехвата).

БЕШИКТАШ: Мэтьюз (21), Нидэм (13), Дурмаз (9), Йигитоглу (7 + 10 подборов).

12 сентября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Vagner01
Печально второе поражение подряд! Хоть и предсезонка!
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