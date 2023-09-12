Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Бешикташу» в Турции
Московский ЦСКА уступил турецкому «Бешикташу» (68:71) в предсезонном товарищеском матче в Анталье.
Товарищеские матчи
Анталья, Турция
ЦСКА – Бешикташ – 68:71 (19:20, 21:25, 17:10, 11:16)
ЦСКА: Уэйр (19 + 6 передач), Тримбл (12), М’Бай (11), Джекири (7), Астапкович (6 + 3 перехвата).
БЕШИКТАШ: Мэтьюз (21), Нидэм (13), Дурмаз (9), Йигитоглу (7 + 10 подборов).
12 сентября. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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