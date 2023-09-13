Пол Джордж спародировал Дока Риверса

Теги Док Риверс Клипперс НБА видео Пол Джордж Стив Балмер Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж во время записи подкаста с владельцем клуба Стивом Балмером спародировал бывшего главного тренера команды Дока Риверса.

Балмер рассказал о том, что Риверс как-то посоветовал ему вести себя спокойнее во время матчей.

«Иначе ты будешь разговаривать таким же голосом, как у меня», – произнес Джордж, пародируя Риверса.

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