Форвард « » во время записи подкаста с владельцем клуба спародировал бывшего главного тренера команды .

Балмер рассказал о том, что Риверс как-то посоветовал ему вести себя спокойнее во время матчей.

«Иначе ты будешь разговаривать таким же голосом, как у меня», – произнес Джордж, пародируя Риверса.

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