Пол Джордж спародировал Дока Риверса
Форвард «Клипперс» Пол Джордж во время записи подкаста с владельцем клуба Стивом Балмером спародировал бывшего главного тренера команды Дока Риверса.
Балмер рассказал о том, что Риверс как-то посоветовал ему вести себя спокойнее во время матчей.
«Иначе ты будешь разговаривать таким же голосом, как у меня», – произнес Джордж, пародируя Риверса.
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