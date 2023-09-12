Новый главный тренер « » Эдриан Гриффин заявил, что рассчитывает выстроить хорошие отношения с лидером команды .

Адетокумбо в августе рассказал, что хочет увидеть, насколько «Бакс» настроены на победу в еще одном чемпионате, прежде чем решит, подписывать ли с клубом новый долгосрочный контракт. Двукратный MVP НБА также отметил недавнюю смену тренера и сказал, что хочет «увидеть динамику» того, как все работает в обновленной команде.

«Мы с Яннисом на одной волне. Пока что у нас прекрасные отношения. Было приятно с ним познакомиться. Он хочет побеждать, и я хочу побеждать. Все просто.

Я уважаю его. Я уважаю то, чего он достиг в этой лиге. Мы здесь все в одной лодке, мы хотим победить. Проблем нет. Как мне кажется, это отличное партнерство. Мы собираемся вести эту команду вместе. Когда он демонстрирует лидерские качества, остальные следуют за ним. Это здорово», – заявил Гриффин.

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