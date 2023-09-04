«Партизан» прекратил сотрудничество с агентом Разнатовичем. Клуб недоволен тем, как прошел разрыв контракта Яма Мадара

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Партизан чемпионат Сербии Адриатическая лига Мишко Разнатович Ям Мадар Баскетбол

«Партизан» объявил о прекращении сотрудничества с Мишко Разнатовичем и его агентством Beobasket

Сербский клуб недоволен тем, как этим летом прошел разрыв контракта защитника Яма Мадара. В «Партизане» считают, что процедура была осуществлена незаконно.

После получения статуса свободного агента Мадар перешел в «Фенербахче», туркам не пришлось платить выкуп.

22-летний Мадар стал первым израильтянином, получившим награду «Восходящая звезда» Евролиги. В сезоне-22/23 защитник в составе «Партизана» набирал в среднем по 5,8 очка и 4,7 передачи за матч.

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