Офис литовского клуба «Вулвз» переезжает в Дубай

Офис литовского клуба «Вулвз» переезжает из Вильнюса в Дубай.

На данный момент неизвестно, состоится ли переезд в Дубай самой команды, которая в новом сезоне примет участие в Еврокубке.

В руководство «Вулвз» входят известные экс-игроки сборной Литвы Римантас Каукенас, братья Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи.

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