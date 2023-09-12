Офис литовского клуба «Вулвз» переезжает в Дубай
Офис литовского клуба «Вулвз» переезжает из Вильнюса в Дубай.
На данный момент неизвестно, состоится ли переезд в Дубай самой команды, которая в новом сезоне примет участие в Еврокубке.
В руководство «Вулвз» входят известные экс-игроки сборной Литвы Римантас Каукенас, братья Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи.
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