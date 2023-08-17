Йонас Валанчюнас стал совладельцем литовского «Вулвз»

Теги Новый Орлеан Еврокубок НБА чемпионат Литвы Йонас Валанчюнас Вулвз Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» и капитан сборной Литвы Йонас Валанчюнас приобрел акции литовского клуба «Вулвз».

31-летний баскетболист присоединился к группе из более чем 10 литовских и иностранных инвесторов.

«Вулвз», созданный всего 14 месяцев назад, уже провел один сезон в литовской лиге, а в следующем сезоне дебютирует в Еврокубке. По итогам регулярного чемпионата литовской лиги клуб из Вильнюса занял третье место, но затем проиграл «Йонаве» в первом раунде плей-офф.

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1 комментарий

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banderos
Литовское "Вулвс". Пожалуй, лучшее в мире пиво (с)
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