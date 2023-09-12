Промоутер популярного баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2K рассказал, трудно ли было создать электронную версию 1-го номера драфта-2023 , который при росте 222 сантиметра обладает уникальным набором навыков.

«О, в первый его сезон это не стало большой проблемой. Ну то есть мы и так дали ему рейтинг 84, это самый высокий показатель для новичков в нашей игре с тех пор, как мы изменили рейтинговую систему. И мы считаем, что у него и правда есть набор навыков, которых вы не ожидаете от парня ростом 222 сантиметра.

Летом мы провели с ним много времени. Он был частью нашей маркетинговой кампании. Мы его просканировали. Мы узнали его очень хорошо. И Вембаньяма действительно зрелый для своего возраста – человеку 19 лет – и он прошел через все испытания. Было интересно проводить с ним время», – рассказал Ронни 2K.

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