Инсайдер Шэмс Чарания считает, что « » поначалу будет использовать 1-го номера драфта-2023 как четвертого номера.

«Вембаньяма – игрок с уникальными способностями, талант поколения. Стоит ожидать, что он начнет карьеру в на позиции тяжелого форварда. И «Сперс» будут пробовать в качестве его напарника в передней линии, который добавит габаритов», – рассказал Чарания.

Француз при росте 222 сантиметра весит 102 килограмма.

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