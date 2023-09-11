Шэмс Чарания: «Стоит ожидать, что Вембаньяма начнет карьеру в НБА на позиции тяжелого форварда»

Теги Сан-Антонио НБА Зак Коллинз Шэмс Чарания Виктор Вембаньяма Баскетбол

Инсайдер Шэмс Чарания считает, что «Сан-Антонио» поначалу будет использовать 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму как четвертого номера.

«Вембаньяма – игрок с уникальными способностями, талант поколения. Стоит ожидать, что он начнет карьеру в НБА на позиции тяжелого форварда. И «Сперс» будут пробовать Зака Коллинза в качестве его напарника в передней линии, который добавит габаритов», – рассказал Чарания.

Француз при росте 222 сантиметра весит 102 килограмма.

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7 комментариев

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Cubs-V
Ответ Вадим flanec
4й номер? Что-то мне кажется, что Уильямсон, Брукс или Дэвис сомнут в нападении Вембаньяму. Другое дело защищаться против него тоже проблема, из-за его броска с дистанции.
Мобли такой же дрыщ, только на голову ниже. А был в топ 3 на DPOY.
Я помню, как огромный Лав не мог продавить Лаури в посте при размене.
Габариты и вес в обороне не всегда критичны, как при нападение, если есть навыки.
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Stephan Carrypenko
Ответ Вадим flanec
4й номер? Что-то мне кажется, что Уильямсон, Брукс или Дэвис сомнут в нападении Вембаньяму. Другое дело защищаться против него тоже проблема, из-за его броска с дистанции.
Та сейчас вопрос позиции размыт, поэтому не думаю что будут держать на одной позиции. КД вон и на двойке бегал в своё время)
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Xcd Ddd
Ответ Вадим flanec
4й номер? Что-то мне кажется, что Уильямсон, Брукс или Дэвис сомнут в нападении Вембаньяму. Другое дело защищаться против него тоже проблема, из-за его броска с дистанции.
Дэвис подходит к кому-то в защите?
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Оскар Муравьёв
Да пусть поинт гарда сыграет
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Cubs-V
Ответ Stephan Carrypenko
Та сейчас вопрос позиции размыт, поэтому не думаю что будут держать на одной позиции. КД вон и на двойке бегал в своё время)
Только в одном сезоне. В первом. Хотя в 2007 бегать на позиции СГ при росте в 206 было странным. И это они еще не знали, что он выше на 5 см.
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simakovak
Ответ Stephan Carrypenko
Та сейчас вопрос позиции размыт, поэтому не думаю что будут держать на одной позиции. КД вон и на двойке бегал в своё время)
Да я бы даже сказал, что он чисто номинально считался вторым номером. По факту он играл боллхэндлера. Просто в те времена еще сложнее было осознать игру вне позиций, поэтому и решили, что он будет вторым номером.
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