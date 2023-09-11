Шэмс Чарания: «Стоит ожидать, что Вембаньяма начнет карьеру в НБА на позиции тяжелого форварда»
Инсайдер Шэмс Чарания считает, что «Сан-Антонио» поначалу будет использовать 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму как четвертого номера.
«Вембаньяма – игрок с уникальными способностями, талант поколения. Стоит ожидать, что он начнет карьеру в НБА на позиции тяжелого форварда. И «Сперс» будут пробовать Зака Коллинза в качестве его напарника в передней линии, который добавит габаритов», – рассказал Чарания.
Француз при росте 222 сантиметра весит 102 килограмма.
Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)
Я помню, как огромный Лав не мог продавить Лаури в посте при размене.
Габариты и вес в обороне не всегда критичны, как при нападение, если есть навыки.