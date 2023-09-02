Джереми Сохан о Вембаньяме: «Мне нравится, как сильно он этого хочет»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Джереми Сохан Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан поделился первыми впечатлениями от общения с новичком команды Виктором Вембаньямой.

«Виктор здорово развит для своего возраста. Он хочет учиться. Он много читает, это очень хорошо. Он умен.

Вембаньяма умеет не отвлекаться на посторонние вещи, во многом поэтому он так хорош. Мне нравится, как сильно он этого хочет. Он голоден. Он хочет побеждать. Он командный игрок и хочет побеждать вместе с остальными ребятами.

Как же классно иметь в команде первого номера драфта! Это ускоряет процесс. Надеюсь, мы избежим серьезных травм. Мы будем усердно работать, постараемся играть в командный баскетбол. Думаю, у нас все неплохо получится», – заявил Сохан.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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4 комментария

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aleksandre
Куда денетесь, все получится!
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Misson
Правильные вещи говорит Джереми. Всё-таки воспитательная работа Поповича и культура САС делают своё.
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Tim Timson
интересно как оценку ровесник даёт).. значит Джереми тоже не сорвиголова)
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