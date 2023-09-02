Форвард « » поделился первыми впечатлениями от общения с новичком команды .

«Виктор здорово развит для своего возраста. Он хочет учиться. Он много читает, это очень хорошо. Он умен.

Вембаньяма умеет не отвлекаться на посторонние вещи, во многом поэтому он так хорош. Мне нравится, как сильно он этого хочет. Он голоден. Он хочет побеждать. Он командный игрок и хочет побеждать вместе с остальными ребятами.

Как же классно иметь в команде первого номера драфта! Это ускоряет процесс. Надеюсь, мы избежим серьезных травм. Мы будем усердно работать, постараемся играть в командный баскетбол. Думаю, у нас все неплохо получится», – заявил Сохан.

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