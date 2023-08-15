19 российских судей получили лицензии ФИБА

Согласно системе лицензирования судей и комиссаров , на период 2023-2025 годов одобрен список из 19 представителей России.

В обновленный список вошли 13 арбитров:

8 – с черной лицензией (все официальные и товарищеские матчи, проходящие под эгидой ФИБА – детские и взрослые, клубов и национальных команд): Сергей Беляков (Ижевск), Алексей Давыдов (Москва), Максим Житлухин (Оренбург), Антон Круглов (Москва), Сергей Михайлов (Москва), Сергей Негирев (Самара), Семен Овинов (Москва) и Илья Путенко (Санкт-Петербург)

2 – с белой лицензией (только детские соревнования и товарищеские матчи клубов и сборных): Артем Лаврухин (Москва) и Ярослав Орешин (Санкт-Петербург)

3 – с зеленой лицензией (только женские соревнования): Анна Кутузова (Кинешма), Анна Мирошниченко (Москва) и Маргарита Петренко (Оренбург).

Плюс 6 комиссаров: Рафаэль Ганиев (Калуга), Игорь Деменков (Санкт-Петербург), Игорь Лебедев (Йошкар-Ола), Елена Розина (Санкт-Петербург), Сергей Фомин (Смоленск) и Владимир Хлопиков (Москва).

Стоит отметить, что в список добавлены 2 судей, которые впервые получили лицензию ФИБА. Срок новых лицензий будет действовать с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года.

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