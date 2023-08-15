19 российских судей получили лицензии ФИБА

Теги ФИБА РФБ Владимир Хлопиков судьи Сергей Михайлов Алексей Давыдов Сергей Беляков Илья Путенко Семен Овинов Антон Круглов Сергей Негирев Артем Лаврухин Ярослав Орешин Баскетбол

Согласно системе лицензирования судей и комиссаров ФИБА, на период 2023-2025 годов одобрен список из 19 представителей России.

В обновленный список вошли 13 арбитров:

8 – с черной лицензией (все официальные и товарищеские матчи, проходящие под эгидой ФИБА – детские и взрослые, клубов и национальных команд): Сергей Беляков (Ижевск), Алексей Давыдов (Москва), Максим Житлухин (Оренбург), Антон Круглов (Москва), Сергей Михайлов (Москва), Сергей Негирев (Самара), Семен Овинов (Москва) и Илья Путенко (Санкт-Петербург)

2 – с белой лицензией (только детские соревнования и товарищеские матчи клубов и сборных): Артем Лаврухин (Москва) и Ярослав Орешин (Санкт-Петербург)

3 – с зеленой лицензией (только женские соревнования): Анна Кутузова (Кинешма), Анна Мирошниченко (Москва) и Маргарита Петренко (Оренбург).

Плюс 6 комиссаров: Рафаэль Ганиев (Калуга), Игорь Деменков (Санкт-Петербург), Игорь Лебедев (Йошкар-Ола), Елена Розина (Санкт-Петербург), Сергей Фомин (Смоленск) и Владимир Хлопиков (Москва).

Стоит отметить, что в список добавлены 2 судей, которые впервые получили лицензию ФИБА. Срок новых лицензий будет действовать с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года.

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