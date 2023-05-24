Сергей Иванов: «Новая система видеоповторов позволит гораздо быстрее рассматривать спорные эпизоды»

Теги Сергей Иванов судьи Единая лига ВТБ Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что в следующем сезоне лига будет использовать новую систему видеоповторов, которая позволит быстрее рассматривать спорные эпизоды.

«За счет Единой лиги ВТБ будет изменена система видеоповторов.

Не очень приятно, когда зрители на арене и у экранов ждут по 2 минуты, пока судьи рассуждают, от кого ушел мяч. Мы поменяем эту систему на новую, которая позволит гораздо быстрее рассматривать спорные эпизоды.

Хотя должен сказать, что в прошедшем сезоне был достаточно высокий уровень судейства. И, в отличие от некоторых других российских видов спорта, бесконечных судейских скандалов удалось избежать», – сказал Сергей Иванов.

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