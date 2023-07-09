Владимир Родионов: «Надеемся, что в «Автодоре» Хэммондс раскроется и выйдет на новый уровень»

Президент « » прокомментировал подписание контракта с Рэйшоном Хэммондсом, заявив, что саратовский клуб даст американскому форварду возможности проявить себя.

«Мы подписали первого легионера в это межсезонье.

Хэммондс – талантливый молодой игрок, обладающий опытом игры на хорошем европейском уровне. Подвижный «большой» добавит нам энергии под щитами.

Надеемся, что в нашей команде Рэйшон раскроется и выйдет на новый уровень, в то же время мы дадим ему возможности проявить себя», – сказал Родионов.

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