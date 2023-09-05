Ричард Джефферсон: «У «Бакс» есть два года, чтобы выиграть титул и сохранить Янниса Адетокумбо»

Теги Милуоки Ричард Джефферсон НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Ричард Джефферсон поделился своим мнением о будущем Янниса Адетокумбо в «Милуоки».

«Бакс» могут сохранить Янниса, если выиграют чемпионат в ближайшие два года. Если не выиграют, я думаю, Яннис уйдет.

Они сменили тренера. Я думаю, что у них есть два года, чтобы выиграть титул и сохранить Янниса. В противном случае у него будет возможность перейти в другой клуб», – сказал Джефферсон.

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2 комментария

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Lay's
Класс, медиа сами прессуют франшизы и игроков, нагнетают конфликт. Понятно, что им громкие заголовки нужны и клики, но как же все зае.
+2
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j_jms
Если выиграют титул, и сохранять будет необязательно. Можно будет и в аренду сдать.
0
0
0
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