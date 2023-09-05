Ричард Джефферсон: «У «Бакс» есть два года, чтобы выиграть титул и сохранить Янниса Адетокумбо»

Бывший игрок , ныне эксперт поделился своим мнением о будущем в « ».

«Бакс» могут сохранить Янниса, если выиграют чемпионат в ближайшие два года. Если не выиграют, я думаю, Яннис уйдет.

Они сменили тренера. Я думаю, что у них есть два года, чтобы выиграть титул и сохранить Янниса. В противном случае у него будет возможность перейти в другой клуб», – сказал Джефферсон.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?