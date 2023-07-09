Адам Сильвер о внутрисезонном турнире: «Эта концепция вынашивалась в офисе лиги около 15 лет»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА официально представила новый внутрисезонный турнир и трофей Кубка НБА, который команды получат за победу в соревновании.

Комиссионер лиги Адам Сильвер рассказал, что идея проведения соревнования прорабатывалась уже давно.

«Эта концепция вынашивалась в офисе лиги около 15 лет. Мы подумали, что это прекрасная возможность для столь глобального проекта, как НБА, и она идеально подходит для баскетбола.

Все новые традиции требуют времени. Но инновации сейчас внедряются во всех видах спорта, поэтому пришло самое время для внутрисезонного турнира НБА», – сказал Сильвер в специальном выпуске программы «NBA Today».

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9 комментариев

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Rjcnbr
Ответ Дмитрий Кутузов
И кому нужен этот турнир? У вас есть сезон и плей-офф. Зачем чинить, если всё работает?
Почему нет? Пускай играют, регулярка НБА полумертва по интересу, а так хоть за чашку какую-то пободаются
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Волька-ибн-Алёша
ушастый прохиндей
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Ричард Пэйпен
Зачем? Им что 82 матча в регулярке недостаточно чтобы ушататься? Интересно, как к этому отнесется Микал Бриджес, который и так играет все подряд
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Фёдор Молчанов
Ты бы лучше вынашивал идею, как не позволять игрокам выкручивать яйца клубам.
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Друг Джордана
А есть объяснения в каком формате и в какой период этот турнир будет проходить?
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Siz170Ter
Ответ Дмитрий Кутузов
Давно пора зарплату игроков привязать к количеству сыгранных матчей/минут и тогда интерес к регулярке у них резко возрастёт. Все забудут про лоад-менеджмент. В межсезонье будут нормально готовиться, заниматься своим телом и тд, а не ляжки тянуть. Ну а каличи естественным образом отвалятся.
полностью согласен! сколько матчей сыграл за столько и заплатили! а то выдадут максималку и...ничего(
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