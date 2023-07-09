Адам Сильвер о внутрисезонном турнире: «Эта концепция вынашивалась в офисе лиги около 15 лет»
НБА официально представила новый внутрисезонный турнир и трофей Кубка НБА, который команды получат за победу в соревновании.
Комиссионер лиги Адам Сильвер рассказал, что идея проведения соревнования прорабатывалась уже давно.
«Эта концепция вынашивалась в офисе лиги около 15 лет. Мы подумали, что это прекрасная возможность для столь глобального проекта, как НБА, и она идеально подходит для баскетбола.
Все новые традиции требуют времени. Но инновации сейчас внедряются во всех видах спорта, поэтому пришло самое время для внутрисезонного турнира НБА», – сказал Сильвер в специальном выпуске программы «NBA Today».
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов
Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)
9 комментариев