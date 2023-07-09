Адам Сильвер о внутрисезонном турнире: «Эта концепция вынашивалась в офисе лиги около 15 лет»

НБА официально представила новый внутрисезонный турнир и трофей Кубка НБА, который команды получат за победу в соревновании.

Комиссионер лиги Адам Сильвер рассказал, что идея проведения соревнования прорабатывалась уже давно.

«Эта концепция вынашивалась в офисе лиги около 15 лет. Мы подумали, что это прекрасная возможность для столь глобального проекта, как НБА, и она идеально подходит для баскетбола.

Все новые традиции требуют времени. Но инновации сейчас внедряются во всех видах спорта, поэтому пришло самое время для внутрисезонного турнира НБА», – сказал Сильвер в специальном выпуске программы «NBA Today».

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