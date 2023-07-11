Адам Сильвер о расширении НБА: «Считаю естественным, что организации со временем растут»

Теги Сиэтл НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время выступления в Лас-Вегасе подтвердил, что лига всерьез рассмотрит возможность расширения в течение следующих нескольких лет.

Сильвер отметил, что НБА не собирается торопиться с добавлением новых команд, так как в настоящее время приоритетом является завершение сделки с медийными правами, срок действия которой истекает после сезона-24/25.

«Мы обратимся к расширению, как только сделка со СМИ будет завершена. Это не еще не решенный вопрос, но я считаю естественным, что организации со временем растут», – заявил комиссионер НБА.

Двумя городами, упомянутыми Сильвером в качестве потенциальных мест для новых клубов, были Лас-Вегас и Сиэтл – бывший дом «Суперсоникс».

«Нет никаких сомнений в том, что Сиэтл вызывает огромный интерес. Это не секрет», – подчеркнул Сильвер. 

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

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3 комментария

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Stranfio
Сиэтл Суперсоникс, эх какая была команда во времена Пэйтона и Шона Кемпа))) Очень интересно.
Только я так понял если и будет команда в Сиэтле, будет называться по-другому.
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betelgeuse
В Сиэтл и Вегас точно надо
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