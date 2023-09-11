Йоханнес Фойгтманн о тренере Херберте: «Горди не может угодить всем в команде, но он чертовски близок к этому. Его влияние огромно»

Тяжелый форвард сборной Германии Йоханнес Фойгтманн по достоинству оценил вклад главного тренера команды Гордона Херберта в победу на чемпионате мира-2023.

«Горди очень рациональный человек, он старается убрать все эмоции перед игрой. Не стоит быть слишком эмоциональным перед таким матчем. Он проделал огромную работу на протяжении всего турнира, подготовив нас, придав нам уверенности и сплотив нас как команду.

О нем нельзя сказать много хороших слов, потому что он отличный тренер. Отличный человек, справедливый и откровенный со всеми. Горди не может угодить всем в команде, но он чертовски близок к этому. Его влияние огромно. Я не могу подчеркнуть это в достаточной степени», – сказал Фойгтманн.

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