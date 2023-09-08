Йоханнес Фойгтманн: «Андреас Обст – лучший шутер на планете»

Тяжелый форвард сборной Германии Йоханнес Фойгтманн после победы над США (113:111) воспользовался возможностью отдать должное снайперу команды .

«Мы всегда говорим, что Энди – лучший шутер на планете. Он невероятен: может бросить с любой точки, при этом настроен всегда серьезно настроен. Тот бросок в конце был очень важен для нас.

Я очень рад за него, потому что Андреас очень хороший парень. Невероятный баскетболист, он идеально вписался в нашу команду. Я очень рад, что он выдал такую игру на этой арене, на этом турнире, в этом полуфинале», – сказал Фойгтманн.

Обст стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 6 результативных передач за 31 минуту на паркете.

Защитник реализовал 6 из 11 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 8 из 9 с линии штрафных.

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