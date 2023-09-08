Йоханнес Фойгтманн: «Андреас Обст – лучший шутер на планете»

Теги сборная Германии сборная США НБА Йоханнес Фойгтманн Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андреас Обст Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Германии Йоханнес Фойгтманн после победы над США (113:111) воспользовался возможностью отдать должное снайперу команды Андреасу Обсту.

«Мы всегда говорим, что Энди – лучший шутер на планете. Он невероятен: может бросить с любой точки, при этом настроен всегда серьезно настроен. Тот бросок в конце был очень важен для нас.

Я очень рад за него, потому что Андреас очень хороший парень. Невероятный баскетболист, он идеально вписался в нашу команду. Я очень рад, что он выдал такую игру на этой арене, на этом турнире, в этом полуфинале», – сказал Фойгтманн.

Обст стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 6 результативных передач за 31 минуту на паркете.

Защитник реализовал 6 из 11 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 8 из 9 с линии штрафных.

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