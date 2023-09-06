«Баскония» и «Валенсия» интересуются Артурсом Жагарсом
Испанские клубы «Баскония» и «Валенсия» заинтересованы в приобретении разыгрывающего сборной Латвии Артурса Жагарса (23 года, 190 см), сообщает журналист Хорди Валье Симо.
Интерес к молодому латвийскому плеймекеру также проявляют литовский «Вулвз» и два клуба из Германии.
Жагарс привлек к себе внимание на чемпионате мира-2023, набирая 14,2 очка, 6,0 передачи и 2,3 подбора в среднем за матч.
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