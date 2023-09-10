Зоран Лукич о победе Канады над США: «Это был копипаст-вариант игры Германии»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил, что сборная Канады победила США в матче за третье место ЧМ-2023, сыграв против американцев так же, как в полуфинале против них сыграла Германия.

«Это борьба за медали! США получили шанс. Но Канада играла так же, как и Германия в матче против американцев. Можно сказать, это был копипаст-вариант!

Канада заслуженно забирает бронзовую медаль», — сказал Лукич.

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