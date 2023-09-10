Зоран Лукич о победе Канады над США: «Это был копипаст-вариант игры Германии»

Теги сборная Германии сборная США сборная Канады Зоран Лукич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил, что сборная Канады победила США в матче за третье место ЧМ-2023, сыграв против американцев так же, как в полуфинале против них сыграла Германия.

«Это борьба за медали! США получили шанс. Но Канада играла так же, как и Германия в матче против американцев. Можно сказать, это был копипаст-вариант!

Канада заслуженно забирает бронзовую медаль», — сказал Лукич.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий