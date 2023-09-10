39 очков и 7 трехочковых Диллона Брукса против США помогли Канаде завоевать бронзу ЧМ-2023

Легкий форвард сборной Канады Диллон Брукс стал самым ценным игроком матча за бронзу чемпионата мира-2023 против США (127:118 ОТ).

За 42 минуты на паркете Брукс отметился 39 очками, 5 передачами, двумя блок-шотами и перехватом.

Форвард «Хьюстона» реализовал 12 из 18 с игры (7 из 8 трехочковых) и 8 из 10 с линии.

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