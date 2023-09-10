39 очков и 7 трехочковых Диллона Брукса против США помогли Канаде завоевать бронзу ЧМ-2023

Теги сборная США видео сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Легкий форвард сборной Канады Диллон Брукс стал самым ценным игроком матча за бронзу чемпионата мира-2023 против США (127:118 ОТ).

За 42 минуты на паркете Брукс отметился 39 очками, 5 передачами, двумя блок-шотами и перехватом.

Форвард «Хьюстона» реализовал 12 из 18 с игры (7 из 8 трехочковых) и 8 из 10 с линии.

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2 комментария

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Хороший для него репутационный момент. Да, наговорил он лишнего, но Мемфис на него своими решениями прям в лоб вину спихнули. Этот игрок все еще может приносить пользу в NBA
+13
-1
+12
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DeX
Интересно, какой рекорд по очкам от игрока против сборной США на ЧМ
+3
0
+3
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