Микэл Бриджес о перелетах: «В Испании дремал днем по два часа, а потом не мог уснуть ночью. Урок усвоен»

Форвард сборной США и «Бруклина» рассказал, как пришлось адаптироваться к перелетам в другую часть света.

«В Испании было тяжело. Просто дремал днем – часа по два – и ночью было трудно заснуть. Урок усвоен», – поделился Бриджес.

Завтра США встретятся с Новой Зеландией в своем первом матче группового этапа чемпионата мира-2023.

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