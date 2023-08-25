Микэл Бриджес о перелетах: «В Испании дремал днем по два часа, а потом не мог уснуть ночью. Урок усвоен»
Форвард сборной США и «Бруклина» Микэл Бриджес рассказал, как пришлось адаптироваться к перелетам в другую часть света.
«В Испании было тяжело. Просто дремал днем – часа по два – и ночью было трудно заснуть. Урок усвоен», – поделился Бриджес.
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Я когда лечу туда или обратно - даже не пытаюсь спать, хотя у многих получается. В какой-то мере завидую им, но мой сон - это только ночь, иначе сутки разорваны.