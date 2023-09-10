Андре Драммонд о поражении США: «Это говорит о развитии баскетбола на международном уровне. Они стали намного лучше»

Центровой «Чикаго» отметил прогресс международного баскетбола после поражения США от Германии в полуфинале чемпионата мира-2023.

«Это говорит о развитии баскетбола на международном уровне, о том, насколько хорошими стали эти игроки за последние годы. Это не в укор США. Парни на международном уровне стали намного лучше. Их команды стали намного лучше. Это не удивительно.

США старались, это была хорошая игра, у них не шли броски, пара ошибок на одном отрезке сказалась. Но в целом это был хороший турнир для них – теперь у них есть шанс сыграть за третье место. Осталось только извлечь из этого максимум», – сказал Драммонд в эфире Sirius XM NBA Radio.

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