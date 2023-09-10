Андре Драммонд о поражении США: «Это говорит о развитии баскетбола на международном уровне. Они стали намного лучше»

Теги сборная Германии сборная США Андре Драммонд Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд отметил прогресс международного баскетбола после поражения США от Германии в полуфинале чемпионата мира-2023.

«Это говорит о развитии баскетбола на международном уровне, о том, насколько хорошими стали эти игроки за последние годы. Это не в укор США. Парни на международном уровне стали намного лучше. Их команды стали намного лучше. Это не удивительно.

США старались, это была хорошая игра, у них не шли броски, пара ошибок на одном отрезке сказалась. Но в целом это был хороший турнир для них – теперь у них есть шанс сыграть за третье место. Осталось только извлечь из этого максимум», – сказал Драммонд в эфире Sirius XM NBA Radio.

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