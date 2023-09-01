Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории и претендую на включение в Зал славы»
Центровой «Чикаго» Андре Драммонд высоко оценил свои карьерные достижения.
«Я лучший подбирающий в истории.
Мое место в иерархии «больших»? Я проводил на площадке по 40 и более минут за игру, был участником Матча звезд, включался в символическую пятерку НБА. Считаю себя кандидатом на включение в Зал славы и лучшим подбирающим всех времен. С точки зрения подборов я лучший.
Я много добился за карьеру и претендую на включение в Зал славы», – заявил Драммонд.
Драммонд провел в НБА 11 сезонов, его средний показатель по подборам – 12,7 за игру.
До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас
1. Билл Расселл 19.1 подборов.
2. Уилт Чемберлен 18.0
3. Андре Драммонд 16.2
Учитывая, в какую эпоху играли первые двое, формально Драммонд прав.
Но общий карьерный плюс/минус равный -598, кажется, исключает его попадание в зал славы.
1. Wilt Chamberlain 22.89
2. Bill Russell 22.45
3. Bob Pettit 16.22
4. Jerry Lucas 15.61
5. Nate Thurmond 15.00
6. Wes Unseld 13.99
7. Walt Bellamy 13.65
8. Dave Cowens 13.63
9. Elgin Baylor 13.55
10. Dennis Rodman 13.12
а Смит сказал, типа - и не маскируется!