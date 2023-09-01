Центровой « » высоко оценил свои карьерные достижения.

«Я лучший подбирающий в истории.

Мое место в иерархии «больших»? Я проводил на площадке по 40 и более минут за игру, был участником Матча звезд, включался в символическую пятерку НБА. Считаю себя кандидатом на включение в Зал славы и лучшим подбирающим всех времен. С точки зрения подборов я лучший.

Я много добился за карьеру и претендую на включение в Зал славы», – заявил Драммонд.

Драммонд провел в НБА 11 сезонов, его средний показатель по подборам – 12,7 за игру.

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас