Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории и претендую на включение в Зал славы»

Теги Чикаго НБА Андре Драммонд Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд высоко оценил свои карьерные достижения.

«Я лучший подбирающий в истории.

Мое место в иерархии «больших»? Я проводил на площадке по 40 и более минут за игру, был участником Матча звезд, включался в символическую пятерку НБА. Считаю себя кандидатом на включение в Зал славы и лучшим подбирающим всех времен. С точки зрения подборов я лучший.

Я много добился за карьеру и претендую на включение в Зал славы», – заявил Драммонд.

Драммонд провел в НБА 11 сезонов, его средний показатель по подборам – 12,7 за игру.

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

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43 комментария

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Лёха выдыхай
Яркий пример игрока, на которого смотришь и думаешь "с такими данными и талантом ты можешь гораздо больше", а потом оказывается, что он мнит себя хофом и оказывается увиденное на площадке было вторым пришествием)
+49
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+48
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Лютик
Лучший подбирающий в мусорной команде? Родман, Мэлоун и Баркли тихо присвистывают, глядя на его 12.7 подборов)
+38
-3
+35
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Daishi
Насчет лучшего вряд ли, но то, что он природой физически выстроен под то, чтобы оккупировать краску и включать подборного пылесоса эт точно. Бочкообразное тело, задница, как корма "Бронетёмкина Поносца", ноги - стволы баобаба и руки они же - гидравлические крюки.))
+35
-1
+34
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Moddard
Драммонд в моей картине мира всегда останется парнем, насчет которого кто-то метко подметил, что "он может сделать 20 + 20 и при этом остаться бесполезным".
+16
-1
+15
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Xcd Ddd
Вспомнился Рэджи Эванс со своими фирменным 0+20 и 1+20
+11
0
+11
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Yony
Ну Родман все-таки. Хотя есть еще Чемберлен и Рассел
+12
-2
+10
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Sweetener
Лучший подбирающий уже в Зале славы
+10
-1
+9
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Yony
Ответ Трипл-дабл Дончича
Да и у Карима вроде по подпорам получше.
Тут ведь вопрос не в статистике, а в влияние на игру. Ну мне так кажется, извините, если что))
+8
0
+8
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Yony
Ответ Ivan85
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Ну так-то да. Школьники)). Я вот вживую школьником видел Атланту с Домеником Уилкисноом , спад Уэбом и… будете смеяться … Доком Риверсом)))) . И еще один из матчей Эм Джей (уже не школьником) во время второго три-пита, но в регулярке где-то. Поэтому нам таким школьникам, о чем говорить)). Мы так — трава была зеленее, небо голубее)₽
+10
-2
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Air Rodman
В пересчёте на 36 минут, Драммонд занимает 3 место в истории НБА по количеству подборов:

1. Билл Расселл 19.1 подборов.
2. Уилт Чемберлен 18.0
3. Андре Драммонд 16.2

Учитывая, в какую эпоху играли первые двое, формально Драммонд прав.
Но общий карьерный плюс/минус равный -598, кажется, исключает его попадание в зал славы.
+12
-4
+8
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Skeleton64
Ловите наркомана!
+7
-1
+6
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Двестик Двестик
Ответ Yony
Интересно, а можно придумать стати тику, подборы на сантиметр (или футы) роста
И отдельно в каждом месяце -)
+7
-1
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ExplodingSun
Походу он из тех, о ком говорил Кьюбан, кто курит дурь постоянно
+7
-1
+6
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Yony
Ответ Ivan85
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Точно)). А мне всегда нравился момент из фильма Люди в черном. Когда Уил Смит смотрит на Родмана, потом на Томми Ли Джонса и говорит, а он тоже инопланетянин))
+5
-1
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causticman
Ответ усы Ларри Бёрда
Мозес Мэлоун был одним из лучших в игре на щите. Если не лучший. Чемберлен и Рассел с ним рядом не стоят
У Чемберлена и Рассела по 22.9 и 22.5 подборов за игру соответственно, у Мозеса Мэлоуна - 12.2, что меньше, чем у Драммонда (12.7). Но вот зато по подборам в нападении Мэлоун действительно лучший, поскольку их стали считать только с начала 70-х, так что о статистике Чемберлена с Расселом можно только догадываться.
+3
0
+3
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Трипл-дабл Дончича
Ответ Yony
Ну Родман все-таки. Хотя есть еще Чемберлен и Рассел
Да и у Карима вроде по подпорам получше.
+4
-1
+3
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Evincive
NBA Career Leaders for Rebounds Per Game
1. Wilt Chamberlain 22.89
2. Bill Russell 22.45
3. Bob Pettit 16.22
4. Jerry Lucas 15.61
5. Nate Thurmond 15.00
6. Wes Unseld 13.99
7. Walt Bellamy 13.65
8. Dave Cowens 13.63
9. Elgin Baylor 13.55
10. Dennis Rodman 13.12
+4
-1
+3
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Alien
Ответ Yony
Точно)). А мне всегда нравился момент из фильма Люди в черном. Когда Уил Смит смотрит на Родмана, потом на Томми Ли Джонса и говорит, а он тоже инопланетянин))
там, вроде, диалог был, насчёт, позвонить Родману, что б достал билеты на Чикаго, ибо он с той планеты, что и заказчик билетов
а Смит сказал, типа - и не маскируется!
+3
0
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Jerry Rodrogha
Ответ Мурад Сабиев
Лучший подбирающий в истории чего? Детройта? Ну может быть…
За Детройт Родман две гайки взял
+3
0
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Yony
Интересно, а можно придумать стати тику, подборы на сантиметр (или футы) роста
+3
0
+3
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sanya_xl
Формально собирал много подборов, это да. Но профита с этого не наблюдалось, в плове почти не играл, за первых 9 лет два участия и два свипа, судя по стате. После спада был на подтанцовке в разных командах, тоже без достижений
+2
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Сергей Орлов
Ловите наркомана)
+3
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Cubs-V
Ответ Daishi
Насчет лучшего вряд ли, но то, что он природой физически выстроен под то, чтобы оккупировать краску и включать подборного пылесоса эт точно. Бочкообразное тело, задница, как корма "Бронетёмкина Поносца", ноги - стволы баобаба и руки они же - гидравлические крюки.))
Это да. Но стоило выйти в ПО, где против, есть два игрока( ТТ и Лав), которые тоже могут под кольцом, так Драммонд закончил серию с 9 подборами в среднем.
+3
-1
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dev0
Зал славы за третий столик
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Антон Нестеренко
Он как бы входит в топ-3 по TRB среди нынешних игроков только потому что Вучевич еще поиграет, а Ховард всё. По лучшему в истории - даже шансов нет.
+1
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