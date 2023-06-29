Адре Драммонд воспользовался опцией на 3,36 млн и остался в «Чикаго»

Теги переходы Чикаго НБА Андре Драммонд Баскетбол

Центровой Адре Драммонд (29 лет, 208 см) воспользовался опцией продления контракта с «Чикаго» на сезон-2023/24 стоимостью 3,36 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее Марк Стейн сообщал, что Драммонд намерен выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с «Далласом».

В прошедшем сезоне Драммонд проводил на паркете по 12,5 минуты в среднем за матч, набирая 5,9 очка и 6,6 подбора.

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3 комментария

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NickG
Ох уж эти инсайдеры... получается, что Стейн жёстко провалился.
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+1
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гилберт
Эт как?
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mqh9pzrxgf
Ответ гилберт
Эт как?
Опция игрока была
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