Адре Драммонд воспользовался опцией на 3,36 млн и остался в «Чикаго»

Центровой Адре Драммонд (29 лет, 208 см) воспользовался опцией продления контракта с « » на сезон-2023/24 стоимостью 3,36 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее Марк Стейн сообщал, что Драммонд намерен выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с «Далласом».

В прошедшем сезоне Драммонд проводил на паркете по 12,5 минуты в среднем за матч, набирая 5,9 очка и 6,6 подбора.

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