Адре Драммонд воспользовался опцией на 3,36 млн и остался в «Чикаго»
Центровой Адре Драммонд (29 лет, 208 см) воспользовался опцией продления контракта с «Чикаго» на сезон-2023/24 стоимостью 3,36 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее Марк Стейн сообщал, что Драммонд намерен выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с «Далласом».
В прошедшем сезоне Драммонд проводил на паркете по 12,5 минуты в среднем за матч, набирая 5,9 очка и 6,6 подбора.
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