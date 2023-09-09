Хенрик Редль: «Шансы в финале чемпионата мира 50 на 50»

Теги сборная Германии сборная Сербии Светислав Пешич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Хенрик Редль Баскетбол

Чемпион Европы 1993 года в составе сборной Германии Хенрик Редль поделился ожиданиями от финала ЧМ-2023 против команды Сербии, которой руководит его бывший тренер Светислав Пешич.

«Начнем с того, что наша сборная добилась фантастического результата. Всего за три года мы завоевали путевки на две подряд Олимпиады, чего раньше никогда не было. Мы выиграли бронзу Евробаскета, а теперь играем в финале чемпионата мира.

По другую сторону находится Сербия, сборная моего тренера, давнего тренера и, могу смело сказать, наставника – Светислава Пешича. Прошло три десятилетия с того золота Евробаскета, многие воспоминания померкли, но в памяти остались его слова перед финалом: «Работа еще не закончена». И он был прав. У Пешича невероятная жажда победы и уверенность в себе. Я смотрел игры в Маниле и снова увидел в нем это. Невероятно!

Сербия играет феноменально, несмотря на отсутствие в составе многих выдающихся игроков. Мы тоже продемонстрировали необыкновенный командный баскетбол. Что может быть лучшим доказательством этого, чем полуфинальный матч против США. Поэтому я думаю, что шансы в финале 50 на 50», – сказал Редль.

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1 комментарий

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Ola BP
Немцы явный фаворит. Не потому что США обыграли, а потому что и состав сильнее, и играют лучше.
Буду болеть за сербов.
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