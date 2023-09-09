Рекордсмен сборной США по набранным очкам прокомментировал поражение американской команды от Германии в полуфинале ЧМ-2023.

«Это апсет. Давайте будем откровенны: это апсет. Не надо ничего приукрашивать. Когда у вас есть этот золотой стандарт, вы к этому и стремитесь. Все остальное – это апсет, разочарование.

Мне бы не хотелось, чтобы кто-то приукрашивал случившееся, что это якобы не апсет для США. Надо отдать должное Германии и Сербии. Они провели хорошие матчи. И все же это были апсеты. Но это хорошо для спорта. Для ФИБА, баскетбола и болельщиков, чтобы все знали, что остальной мир здесь и готов к игре.

Все знают, как надо подходить к делу, чтобы выиграть золотую медаль. Игроки становятся сильнее. Уровень баскетбола в мире растет. Любой может выиграть золотую медаль», – считает Энтони.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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