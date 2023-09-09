Кармело Энтони о поражении США от Германии: «Это апсет»

Теги Кармело Энтони сборная Германии сборная США сборная Сербии НБА сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Рекордсмен сборной США по набранным очкам Кармело Энтони прокомментировал поражение американской команды от Германии в полуфинале ЧМ-2023.

«Это апсет. Давайте будем откровенны: это апсет. Не надо ничего приукрашивать. Когда у вас есть этот золотой стандарт, вы к этому и стремитесь. Все остальное – это апсет, разочарование.

Мне бы не хотелось, чтобы кто-то приукрашивал случившееся, что это якобы не апсет для США. Надо отдать должное Германии и Сербии. Они провели хорошие матчи. И все же это были апсеты. Но это хорошо для спорта. Для ФИБА, баскетбола и болельщиков, чтобы все знали, что остальной мир здесь и готов к игре.

Все знают, как надо подходить к делу, чтобы выиграть золотую медаль. Игроки становятся сильнее. Уровень баскетбола в мире растет. Любой может выиграть золотую медаль», – считает Энтони.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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3 комментария

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Биомеханоид
Респект Мело, что всегда ездил за сборную, на любые турниры. И не гнул там пальцы, а пахал. У нас так Яшин хоккеист всегда приезжал.
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jqzn88xn6n
Это фиаско
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Ed Monix
Кто бы что ни говорил, а 3 золотые медали Олимпийских игр Кармело - это круче, чем 3 титула чемпиона НБА Патрика МакКоу
+2
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