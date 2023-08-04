Дмитрий Скапинцев примет участие в тренировочном лагере «Никс»
Центровой Дмитрий Скапинцев (25 лет, 206 см) примет участие в тренировочном лагере «Нью-Йорка».
Если Скапинцев не попадет в состав «Никс», то может вернуться в фарм-клуб нью-йоркцев «Вестчестер Никс» в Лиге развития.
В минувшем сезоне в составе «Вестчестера» украинский баскетболист набирал 8,3 очка и 6,1 подбора в среднем за игру.
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
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