Дмитрий Скапинцев примет участие в тренировочном лагере «Никс»

Теги переходы Нью-Йорк НБА G-лига Дмитрий Скапинцев Баскетбол

Центровой Дмитрий Скапинцев (25 лет, 206 см) примет участие в тренировочном лагере «Нью-Йорка».

Если Скапинцев не попадет в состав «Никс», то может вернуться в фарм-клуб нью-йоркцев «Вестчестер Никс» в Лиге развития.

В минувшем сезоне в составе «Вестчестера» украинский баскетболист набирал 8,3 очка и 6,1 подбора в среднем за игру.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

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