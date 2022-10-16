«Сиксерс» подписали Майкла Фостера, отчислили Чарли Брауна

«Филадельфия» подписала двустороннее соглашение с форвардом Майклом Фостером (19 лет, 203 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Фостер не был выбран на драфте этого года. В прошлом сезоне он выступал за команду G-лиги «Игнайт», набирая 15,6 очка, 9,6 подбора и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

Чтобы освободить необходимое место в ростере, «Сиксерс» отчислили атакующего защитника Чарли Брауна (24 года, 198 см).

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