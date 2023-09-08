Деннис Шредер о Германии на ЧМ-2023: «Это лучшая команда в моей карьере, будь то НБА или сборная»

Разыгрывающий сборной Германии и «Торонто» крайне высоко отозвался о составе своей национальной команды, с которым вышел в финал чемпионата мира-2023.

«Моя команда просто потрясающая. Думаю, это лучшая команда, в которой я когда-либо находился, будь то НБА или сборная.

Мне нравится играть вместе с ними и находиться на площадке. Все счастливы друг за друга. Конечно, нет лучшего чувства, чем победа над США, сильной командой. Я очень уважаю их, но мы просто отдавали все силы в течение 40 минут.

Если мы будем делать все правильно, то неважно, против кого мы будем играть. И это не неуважение к какой-либо команде, но я настолько верю в ребят в этой раздевалке – так что неважно, что произойдет.

Когда мы делаем, что умеем, мы можем обыграть любую команду. Конечно, победа над США – это очень, очень круто, но у нас еще есть одна игра, и надо оставаться сосредоточенными против сильной Сербии в воскресенье», – сказал Шредер.

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