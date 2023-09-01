Управленец НБА о Лилларде: «Не так много команд готовы отдать кучу игроков и пиков за ветерана с огромным контрактом, который не может обходиться без травм»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Пожелавший остаться анонимным управленец НБА считает, что в лиге не так много команд, которые хотели бы заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Лиллард в межсезонье-2023 сделал запрос на обмен, который до сих пор не был удовлетворен. Игрок выразил желание перейти в «Майами», который выступает единственным клубом, предпринимающим активные попытки заключить сделку.

«Не так уж много команд готовы отдать кучу игроков и пиков за 33-летнего баскетболиста, который не может обходиться без травм и имеет огромный контракт.

Дело не в том, что Дэйм или его агент Аарон Гудвин сказали что-то такое, что уменьшило его шансы и изменило планы претендентов. Хотя, конечно, сказанное ими не пошло на пользу. Просто до этого за ним тоже не выстраивалась очередь из команд», – заявил менеджер.

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6 комментариев

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Григорий Ефимов
Пожелавший остаться анонимным Пэт Райли через прессу передал "Портленду", что кроме них за Лиллардом никто не придет.
+27
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Beetl
Проблема всей этой ситуации, что Портленд не совсем понимает истинную цену Лилларда. Да он хорош, для Хит уж очень хорош, но пройденный прайм и тяжелый шлейф оставшегося контракта делают его не таким ценным активом.
+11
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Вадим Сидоров
Ну да, 33 летнему парню за 4 сезона (включая опцию игрока) надо выплатить 216 млн
+4
-1
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Zakir Zakir
Ответ Beetl
Проблема всей этой ситуации, что Портленд не совсем понимает истинную цену Лилларда. Да он хорош, для Хит уж очень хорош, но пройденный прайм и тяжелый шлейф оставшегося контракта делают его не таким ценным активом.
но у него есть имя, и менять его на пакет майами нецелесообразно
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+2
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morozovvasya
Ответ Григорий Ефимов
Пожелавший остаться анонимным Пэт Райли через прессу передал "Портленду", что кроме них за Лиллардом никто не придет.
Так же подумал)
+1
0
+1
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