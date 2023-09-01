Пожелавший остаться анонимным управленец НБА считает, что в лиге не так много команд, которые хотели бы заполучить звездного разыгрывающего « » .

Лиллард в межсезонье-2023 сделал запрос на обмен, который до сих пор не был удовлетворен. Игрок выразил желание перейти в « », который выступает единственным клубом, предпринимающим активные попытки заключить сделку.

«Не так уж много команд готовы отдать кучу игроков и пиков за 33-летнего баскетболиста, который не может обходиться без травм и имеет огромный контракт.

Дело не в том, что Дэйм или его агент Аарон Гудвин сказали что-то такое, что уменьшило его шансы и изменило планы претендентов. Хотя, конечно, сказанное ими не пошло на пользу. Просто до этого за ним тоже не выстраивалась очередь из команд», – заявил менеджер.

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