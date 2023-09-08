Энтони Эдвардс о настрое на матч с Германией: «Могли сыграть жестче и взять больше подборов. Это на нашей совести»

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс после поражения от Германии (111:113) признался, что планом на игру было остановить снайпера , однако этого добиться не удалось.

«Мы знали, что Обст хороший шутер. План игры заключался в том, чтобы вывести его из игры, и в итоге он провел прекрасную встречу. Похвально для него.

Думаю, мы пытались его остановить, но своими фолами как бы давали ему бесплатные очки. Надо отдать ему должное, он играл хорошо.

Даже сам настрой на игру. Мы, и даже я сам, могли сыграть жестче и взять больше подборов. Это на нашей совести.

Теперь осталось просто должны выйти на площадку и играть, у нас есть еще один матч», – сказал Эдвардс.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток