Энтони Эдвардс о настрое на матч с Германией: «Могли сыграть жестче и взять больше подборов. Это на нашей совести»

Теги сборная Германии сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андреас Обст Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс после поражения от Германии (111:113) признался, что планом на игру было остановить снайпера Андреаса Обста, однако этого добиться не удалось.

«Мы знали, что Обст хороший шутер. План игры заключался в том, чтобы вывести его из игры, и в итоге он провел прекрасную встречу. Похвально для него.

Думаю, мы пытались его остановить, но своими фолами как бы давали ему бесплатные очки. Надо отдать ему должное, он играл хорошо.

Даже сам настрой на игру. Мы, и даже я сам, могли сыграть жестче и взять больше подборов. Это на нашей совести.

Теперь осталось просто должны выйти на площадку и играть, у нас есть еще один матч», – сказал Эдвардс.

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1 комментарий

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МЗ
Нужно признать, что движение мяча у США было лишь эпизодическое. Одни изоляции. Наверное если у тебя нет в составе Дюранта или Леброна, то уже чемп не выиграть в таком ключе.
+1
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+1
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