Легендарный испанский «большой» считает поцелуй главы RFEF с футболисткой недопустимым.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Позже стало известно, что Эрмосо и юристы женского футбольного профсоюза рассматривают возможность привлечения Рубиалеса к ответственности за преступление на сексуальной почве.

«Наша страна впервые выиграла чемпионат мира, и было большим разочарованием наблюдать то, что случилось позже, видеть подобный тип поведения. Это был неприятный опыт, ей испортили момент радости и триумфа. Это было очень непросто для нас, мы до сих пор с этим справляемся.

Когда ты занимаешь пост президента федерации, то должен понимать, что делаешь», – заявил Газоль.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА