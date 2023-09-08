Пау Газоль о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо: «Неприятный опыт. Мы до сих пор с этим справляемся»

Теги Пау Газоль Луис Рубиалес НБА сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Баскетбол

Легендарный испанский «большой» Пау Газоль считает поцелуй главы RFEF с футболисткой недопустимым.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Позже стало известно, что Эрмосо и юристы женского футбольного профсоюза рассматривают возможность привлечения Рубиалеса к ответственности за преступление на сексуальной почве.

«Наша страна впервые выиграла чемпионат мира, и было большим разочарованием наблюдать то, что случилось позже, видеть подобный тип поведения. Это был неприятный опыт, ей испортили момент радости и триумфа. Это было очень непросто для нас, мы до сих пор с этим справляемся.

Когда ты занимаешь пост президента федерации, то должен понимать, что делаешь», – заявил Газоль.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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53 комментария

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Сергей Галынский
Вы посмотрите видео из автобуса испанок как они прикалывались и смеялись. Это раскрутили феминистки и прочие чиканутые.
Интересно, если бы Рубиалес поцеловал тренера Вильду(мужика) , то все бы рукоплескали стоя и крича,да ты мужик Луис
Тьфу, задолбали уже мусолить
+50
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boller_73
Если бы главой была женщина и так поцеловала мужчину игрока сборной, был бы ажиотаж такой? Стрелочка не поворачивается
+26
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milan_22
Ответ Demyan Grachev
хто это?🤦‍♂️
Легенда испанского спорта
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zho3716
А они то с чем справляются?)
+6
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Санитар-волк
При всём понимании ситуации, если не знать в чём дело, решишь, что деушку булыгой по голове ударили.
+5
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Дмитрий Рабко
Ответ zho3716
А они то с чем справляются?)
С завистью.
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Нейтрал
Щяс будем еще испанских теннисистов расспрашивать, биатлонщиков. А потом еще у бабушек в Мадриде спрашивать будем.
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Серафима Кузьмина
Мужик на эмоциях поцеловал женщину и испанки уже больше 2 недель не могут с этим справится. Какие впечатлительные
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invincible
Ответ Евгений Семенченко
кто этот человек?лень гуглить просто
Газолдя тоже не знаю.
А Газоль баскетболист) и тоже очень ранимый
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Maturmalai
Ответ DolJun
тоже смутил этот момент, но в контексте того, что ее вероятно продавили на последующие действия - в тот момент она сама находилась в эйфории и не могла вполне адекватно оценивать ту ситуацию, поддавшись всеобщей атмосфере веселья. потом успокоилась, осознала. но как это вяжется с тем, что чел был пойман на том, как ее харасил буквально в 4к?
Она то да, была в шоке. Но ее подруги по команде - двуличные тетки. Сами же над ней потешались в автобусе, вместо того, чтобы указать на недопустимость действий Рубика. Ну или хотя бы мрачно промолчать. По сути, они были соучастницами Рубика, а теперь возмущенно требуют его отставки. Вместе с ним они не собираются сами в отставку подать?
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majestic1980
Ответ DolJun
так каждый должен заниматься своим делом. а такой публичный акт харасмента называть пустым местом - ну хз.
Т.е. то что раздули истерику на всю страну и Мир, это называется здравым смыслом? ну - ну , небывалого жутчайшего в истории харрасмента следовало бы добавить
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Daff Rogers
Ответ boller_73
Если бы главой была женщина и так поцеловала мужчину игрока сборной, был бы ажиотаж такой? Стрелочка не поворачивается
а если бы мужик мужика, то еще лучше
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Maturmalai
Ответ DolJun
с этим соглашусь на 100%, подруги ее сразу могли прикинуть что к чему. хотя это уже никому не важно, они-то могут точно разыграть карту "состояния эйфории", даже если им кто додумается за это предъявить - скажут что мол только потом осознали что это ужасный поступок, бла-бла-бла.
Да, но при этом никто пока им этого не предъявил. И такая двуличность к сожалению вредит правильным и хорошим в целом принципам, дает оружие тем, кто хочет их дискредитировать.
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Уся Ваткин
Про неприятный опыт поцелуев и прочих половых контактов надо было у Панина спрашивать
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Анюточка Колыханова
это тот кто промазал последний бросок Испанцев, когда Россия выиграла золотые медали на чемпионате Европы?
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DolJun
Ответ Maturmalai
Да, но при этом никто пока им этого не предъявил. И такая двуличность к сожалению вредит правильным и хорошим в целом принципам, дает оружие тем, кто хочет их дискредитировать.
100%. сейчас испортят рубиалесу жизнь через уголовное преследование за то, что по хорошему могло тянуть максимум на административное. мир в этом смысле сходит с ума. но с другой стороны, если ты уж оказался такой рубиалес, ну так подключи голову - не разыгрывай жертву, извинись, уйди с поста на время и все. сам же заварил эту кашу по итогу со своими бредовыми попытками переложить вину.
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DolJun
Ответ Maturmalai
Рубиалес - типичный бездарный спортивный чинуша-конъюнктурщик. Присосался к теплому месту и держится за него до последнего, несмотря на то, что его там уже мало кто хочет видеть. И чем больше он делает, чтобы остаться на плаву, тем больше людей хочет его сплавить. Даже Колосоккер из себя не делал такого посмешища, как этот.
ну хз, из-за теплого места рисковать здоровьем матери? если так - то тут какое-то расстройство посерьезнее должно быть, чем простая хамоватость.
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vova88
Ответ Сергей Галынский
Вы посмотрите видео из автобуса испанок как они прикалывались и смеялись. Это раскрутили феминистки и прочие чиканутые. Интересно, если бы Рубиалес поцеловал тренера Вильду(мужика) , то все бы рукоплескали стоя и крича,да ты мужик Луис Тьфу, задолбали уже мусолить
Я предлагаю, чтобы она поцеловала его в ответ. Зуб за зуб, кровь за кровь так сказать.
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ɔculpa
Ответ Сергей Галынский
Вы посмотрите видео из автобуса испанок как они прикалывались и смеялись. Это раскрутили феминистки и прочие чиканутые. Интересно, если бы Рубиалес поцеловал тренера Вильду(мужика) , то все бы рукоплескали стоя и крича,да ты мужик Луис Тьфу, задолбали уже мусолить
Задолбали мусолить, и задолбали под каждой новостью писать "а вот если бы поцеловал мужика". Пережёвывание пережёванного.
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Daniil Skidan
касильяса в 2010 никто не хейтил. наверное, потому что чемпионом мира стал)
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majestic1980
Ответ DolJun
такими поцелуями обычно и открывается окно овертона. я лично слегка в шоке что на спортсе приняли сторону рубиалеса, а не здравого смысла.
С окнами овертона тебе к арабам. У них давно все прекрасно
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majestic1980
Ответ DolJun
а это тут при чем? или кто-то отменяет здравый смысл?
при том что лицемерие зашкаливает , не замечать одно и гиперболизировать другое. Надо заботиться о жертвах реального сексуального насилия и в этом и будет здравый смысл, а не плач Ярославны устраивать на пустом месте
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Борис Потапкин
и ты, брут(
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DolJun
Ответ majestic1980
Т.е. то что раздули истерику на всю страну и Мир, это называется здравым смыслом? ну - ну , небывалого жутчайшего в истории харрасмента следовало бы добавить
не следовало бы. здравый смысл - это то, что чел виноват и отказался признать это, за это сейчас выгребает
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Алексей Александрович
Пау и Марк Газоль легенды испанского баскетбола
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