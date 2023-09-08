Скотти Пиппен-младший и еще три игрока приглашены в тренировочный лагерь «Лейкерс»

Теги переходы Лейкерс НБА Скотти Пиппен-младший Баскетбол

«Лейкерс» подписали форварда Винсента Валерио-Бодона (22 года, 207 см), а также защитников Дэмиона Боуга (23 года, 193 см), Брайса Хэмилтона (22 года, 193 см) и Скотти Пиппена-младшего (22 года, 191 см).

С игроками заключены негарантированные контракты, они будут бороться за место в составе в тренировочном лагере.

Пиппен-младший выступал за «озерников» в прошлом сезоне НБА. Он провел за основную команду 6 матчей, набирая 2,3 очка.

Валерио-Бодон в минувшем сезоне играл в Венгрии за «Шопрон». Боуг готовится начать профессиональную карьеру после четырех сезонов в NCAA.

Хэмилтон в прошлом сезоне в составе фарм-команды «Саут Бэй Лейкерс» набирал в среднем 14,1 очка, 4,6 подбора и 2,1 передачи в Лиге развития.

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2 комментария

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timson
Ответ Maturmalai
Это тот Скотти Пиппен-младший, который скоро станет Маркусом Джорданом-младшим?
получается он будет скотти пипен-джордан . в 90ых соперники просто бы не выходили на матч против такого)))
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Maturmalai
Это тот Скотти Пиппен-младший, который скоро станет Маркусом Джорданом-младшим?
+2
-1
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