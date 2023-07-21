Трей Мерфи и Наз Рид присоединятся к тренировочному лагерю сборной США
Легкий форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи и центровой «Миннесоты» Наз Рид помогут сборной США подготовиться к предстоящему чемпионату мира.
Ранее на сборы были приглашены Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс (оба – «Оклахома»), Кейд Каннингем («Детройт»), Джейлен Грин («Хьюстон») и Киган Мюррэй («Сакраменто»), Пэйтон Притчард («Команда») и Квентин Граймс («Нью-Йорк»).
Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.
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