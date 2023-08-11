Димитриос Аграванис обвинили Димитриса Итудиса во лжи в соцсетях, затем удалил пост

В четверг форвард сборной Греции Димитриос Аграванис неожиданно покинул команду по личным причинам.

Главный тренер греков Димитрис Итудис отреагировал, отметив, что баскетболисты самостоятельно принимают решения, но не стал раскрывать подробности.

«Прекрати врать, расскажи о своих проклятиях на сербском», – написал Аграванис.

Позже сообщение было удалено.

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