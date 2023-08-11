Димитриос Аграванис обвинили Димитриса Итудиса во лжи в соцсетях, затем удалил пост

Теги сборная Греции Димитриос Аграванис Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В четверг форвард сборной Греции Димитриос Аграванис неожиданно покинул команду по личным причинам.

Главный тренер греков Димитрис Итудис отреагировал, отметив, что баскетболисты самостоятельно принимают решения, но не стал раскрывать подробности.

«Прекрати врать, расскажи о своих проклятиях на сербском», – написал Аграванис.

Позже сообщение было удалено.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Надо признать, по-сербски Итудис матерится знатно)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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