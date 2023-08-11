Димитрис Итудис прокомментировал слухи о конфликте в сборной Греции на фоне решения Аграваниса покинуть команду

Теги происшествия сборная Греции Димитриос Аграванис Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис отреагировал на слухи о конфликте в команде.

В четверг форвард Димитриос Аграванис неожиданно покинул сборную по личным причинам.

«Уход Аграваниса никак не влияет на факты. Спортсмены приезжают в команду добровольно, им не приставляют пистолет к головам. Если уж на то пошло, по нашему плану Аграванис (в матче с Сербией форвард отыграл менее 2 минут – Sports.ru) и Калаицакис должны были оставаться в резерве.

Он решил покинуть команду. Подробности раскрывать не буду. Перед формированием состава я связывался с 22 баскетболистами по телефону или лично. Кто-то говорил: «Я приеду», а кто-то отвечал: «Я не могу». Все просто», – заявил Итудис.

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1 комментарий

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Поникший Руй
Из тех с кем разругался Итудис можно команду собрать, вполне конкурентную на уровне Евролиги
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