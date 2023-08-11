Димитрис Итудис прокомментировал слухи о конфликте в сборной Греции на фоне решения Аграваниса покинуть команду

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис отреагировал на слухи о конфликте в команде.

В четверг форвард Димитриос Аграванис неожиданно покинул сборную по личным причинам.

«Уход Аграваниса никак не влияет на факты. Спортсмены приезжают в команду добровольно, им не приставляют пистолет к головам. Если уж на то пошло, по нашему плану Аграванис (в матче с Сербией форвард отыграл менее 2 минут – Sports.ru) и Калаицакис должны были оставаться в резерве.

Он решил покинуть команду. Подробности раскрывать не буду. Перед формированием состава я связывался с 22 баскетболистами по телефону или лично. Кто-то говорил: «Я приеду», а кто-то отвечал: «Я не могу». Все просто», – заявил Итудис.

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