Контракт Святослава Михайлюка с «Бостоном» гарантирован на 200 тысяч долларов

Теги возможные переходы Бостон НБА Святослав Михайлюк Баскетбол

Свободный агент Святослав Михайлюк (26 лет, 201 см) договорился о подписании 1-летнего контракта с «Бостоном».

Как информирует обозреватель Sportac Кит Смит, контракт гарантирован лишь на 200 тысяч долларов.

Если украинский баскетболист попадет в состав бостонской команды к первому матчу нового сезона НБА, то сделка станет полностью гарантированной на 1,2 миллиона.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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