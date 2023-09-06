Контракт Святослава Михайлюка с «Бостоном» гарантирован на 200 тысяч долларов

Свободный агент (26 лет, 201 см) договорился о подписании 1-летнего контракта с « ».

Как информирует обозреватель Sportac Кит Смит, контракт гарантирован лишь на 200 тысяч долларов.

Если украинский баскетболист попадет в состав бостонской команды к первому матчу нового сезона , то сделка станет полностью гарантированной на 1,2 миллиона.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам