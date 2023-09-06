Контракт Святослава Михайлюка с «Бостоном» гарантирован на 200 тысяч долларов
Свободный агент Святослав Михайлюк (26 лет, 201 см) договорился о подписании 1-летнего контракта с «Бостоном».
Как информирует обозреватель Sportac Кит Смит, контракт гарантирован лишь на 200 тысяч долларов.
Если украинский баскетболист попадет в состав бостонской команды к первому матчу нового сезона НБА, то сделка станет полностью гарантированной на 1,2 миллиона.
Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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