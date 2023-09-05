Айзейя Томас: «Я бы стал MVP в 2017 году, если бы не Уэстбрук и его трипл-даблы»

Теги Бостон Аллен Айверсон НБА Расселл Уэстбрук Айзейя Томас 1989 Оскар Робертсон Баскетбол

Экс-игрок «Бостона» Айзейя Томас считает, что в 2017 году имел реальные шансы на звание самого ценного игрока сезона, которое досталось Расселлу Уэстбруку.

«Я бы, наверное, стал MVP лиги в 2017 году, если бы не Уэстбрук и его трипл-даблы. При всем уважении к нему.

Он стал первым после Оскара Робертсона, кто набирал трипл-дабл в среднем за игру. Моя команда стала второй в НБА, я набирал по 29 очков за игру при росте 172 сантиметра.

Никто из маленьких игроков такого не делал. Кроме Аллена Айверсона. Я тогда многое понял, я понял, как это делать. В следующем сезоне набирал бы по 34 очка. Если бы не травма, я бы сделал это. Знал об этом», – заявил Томас.

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7 комментариев

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Максим Гергард
Где-то смеётся Харден,кстати тоже с трипл даблами и с играми где постоянно набирал 40+ очков
+21
0
+21
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Сергей Пузанков
Он думает мы вообще не умеем пользоваться интернетом? Томас стал пятым в голосовании за самого ценного игрока того сезона, не получив в бюллетенях ни одного первого места (кроме Уэстбрука голосовавшие также ставили на первое место Хардена, Кавая и 1 голос за Леброна).
У него не было никаких шансов на приз МВП в том сезоне.
+14
0
+14
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Артем Андреев
Отличный сезон Хардена, терминаторское выступление Кавая и традиционно мощный сезон ЛеБрона для него шутка?
+7
0
+7
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DeX
Да Томас, если бы не Уэстбрук с его триплдаблами, не Харден с его штрафными, не Леброн с его пробежками, не Кавай с его клешнями...ты бы стал МВП сезона
+2
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+2
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Mr.BadGuy
Жалко Рондо и Томас не пересеклись в Бостоне. В команде одновременно были бы топ3 и топ2 игроки лиги.
+1
0
+1
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Вячеслав Мозговой
Про Хурдена товарищ стыдливо умолчал...
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AEZAKMI228
Тогда кавай должен был получить мвп.
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