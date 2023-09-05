Экс-игрок « » считает, что в 2017 году имел реальные шансы на звание самого ценного игрока сезона, которое досталось .

«Я бы, наверное, стал MVP лиги в 2017 году, если бы не Уэстбрук и его трипл-даблы. При всем уважении к нему.

Он стал первым после Оскара Робертсона, кто набирал трипл-дабл в среднем за игру. Моя команда стала второй в , я набирал по 29 очков за игру при росте 172 сантиметра.

Никто из маленьких игроков такого не делал. Кроме Аллена . Я тогда многое понял, я понял, как это делать. В следующем сезоне набирал бы по 34 очка. Если бы не травма, я бы сделал это. Знал об этом», – заявил Томас.

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