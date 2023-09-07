Франц Вагнер: «В следующем матче Шредер покажет отличную игру»

Теги сборная Германии сборная США Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии Франц Вагнер уверен, что капитан команды Деннис Шредер в полуфинале чемпионата мира против США реабилитируется после неудачного выступления в 1/4 финала против Латвии (4 из 26 с игры).

«Уровень уверенности очень высок. Я знаю, что Деннис уверен в себе, как и остальная команда.

Если посмотреть на то, как он играл на протяжении всего турнира, высока вероятность, что в следующем матче он покажет отличную игру. Но как бы там ни было, мы будем сражаться всей командой», – сказал Вагнер.

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