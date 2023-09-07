Франц Вагнер: «В следующем матче Шредер покажет отличную игру»

Форвард сборной Германии Франц Вагнер уверен, что капитан команды в полуфинале чемпионата мира против США реабилитируется после неудачного выступления в 1/4 финала против Латвии (4 из 26 с игры).

«Уровень уверенности очень высок. Я знаю, что Деннис уверен в себе, как и остальная команда.

Если посмотреть на то, как он играл на протяжении всего турнира, высока вероятность, что в следующем матче он покажет отличную игру. Но как бы там ни было, мы будем сражаться всей командой», – сказал Вагнер.

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