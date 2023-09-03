Латвия гарантировала себе путевку в 1/4 финала чемпионата мира после победы над Бразилией. Андрейс Гражулис набрал 24 очка при 11 из 15 с игры

Тяжелый форвард сборной Латвии и итальянского «Тренто» Андрейс Гражулис стал самым ценным игроком матча против Бразилии (104:84).

Латыши вышли в 1/4 финала и встретятся с командой из пары Словения – Германия.

Гражулис набрал 24 очка при 11 из 15 попаданий с игры (2 из 3 из-за дуги), а также сделал 5 передач и два блок-шота.

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