Латвия гарантировала себе путевку в 1/4 финала чемпионата мира после победы над Бразилией. Андрейс Гражулис набрал 24 очка при 11 из 15 с игры

Теги сборная Бразилии видео сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андрейс Гражулис Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Латвии и итальянского «Тренто» Андрейс Гражулис стал самым ценным игроком матча против Бразилии (104:84).

Латыши вышли в 1/4 финала и встретятся с командой из пары Словения – Германия.

Гражулис набрал 24 очка при 11 из 15 попаданий с игры (2 из 3 из-за дуги), а также сделал 5 передач и два блок-шота.

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3 комментария

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nata shima
Просто не верится. Латвия примерно так дома с Трцией в отборе играла... Но там были ВСЕ. Порзингис,Стрелниекс,Ломажс,Даирис... ФАнтастика 104 Бразильцам! ВАУ!
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Sergejs K
Единственный игрок с литовскими корнями в сборной Латвии! 🏀🇱🇻🤝🇱🇹
+2
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Resident.From.Twin.Peaks
cerība ir!!!

- Франция
- Испания

Словения или Германия в 1/4

Литва или США приготовится в полуфинале!
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0
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