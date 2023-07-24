Пол Пирс объяснил свои слова: «Я не сравнивал себя с Дуэйном Уэйдом. Никогда не стал бы пренебрежительно отзываться о нем, это один из лучших игроков в истории»

Бывший игрок НБА Пол Пирс постом в соцсети объяснил свои слова в завирусившемся клипе, где он заявил, что лучше 3-кратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда как игрок.

«Я не сравнивал себя с Дуэйном Уэйдом: мне задали вопрос «Как бы ты ответил на моем месте». Я бы никогда не стал пренебрежительно отзываться о нем, это один из лучших игроков в истории.

Все, что я говорю – что история вокруг меня была бы другой, если бы мне повезло играть с великими игроками в начале моей карьеры, то же самое можно сказать о , , .

У Аллена Айверсона все было бы определенно по-другому. Конечно, его резюме лучше моего, но дело не в том, что я сравниваю себя с ним, а в том, что есть игроки, о которых все было бы по-другому, если бы им дали таких же партнеров по команде. Еще Грант или . Вот и все, что я хочу сказать.

Ди-Уэйд очень уважаем, я не об этом», – написал Пирс.

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