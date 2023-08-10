Коул Энтони сыграл 1 на 1 с сыном Кармело Энтони

В сети появилось видео, как разыгрывающий « » играет 1 на 1 с сыном Кармело Энтони Кияном.

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони не выступает в с 2022 года. Его 16-летний сын Киян играет за школу Крайст Кинг Хай Скул на позиции атакующего защитника, набирая 17,9 очка, 4,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

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