Патрик Махоумс: «В детстве я был фанатом Кармело Энтони»

Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони НБА НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Баскетбол

Звездный квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс признался, что с детства был поклонником 10-кратного участника Матча всех звезд НБА Кармело Энтони.

«Я был фанатом Кармело Энтони.

Все были персональными болельщиками Леброна, поэтому я тоже любил Леброна, но в то же время всегда фанател от другого парня», – сказал Махоумс.

3-й пик драфта 2003 года трижды становился чемпионом Олимпиады (2008, 2012, 2016), а также шесть раз попадал в символическую сборную сезона НБА (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012).

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