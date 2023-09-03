Патрик Махоумс: «В детстве я был фанатом Кармело Энтони»
Звездный квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс признался, что с детства был поклонником 10-кратного участника Матча всех звезд НБА Кармело Энтони.
«Я был фанатом Кармело Энтони.
Все были персональными болельщиками Леброна, поэтому я тоже любил Леброна, но в то же время всегда фанател от другого парня», – сказал Махоумс.
3-й пик драфта 2003 года трижды становился чемпионом Олимпиады (2008, 2012, 2016), а также шесть раз попадал в символическую сборную сезона НБА (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012).
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