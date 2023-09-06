Саша Груич: «Сборная России достойно выступила бы на этом чемпионате мира»

Бывший тренер сборной России, сербский специалист Саша Груич уверен, что россияне смогли бы достойно выступить на чемпионате мира-2023.

«Хотелось бы поприветствовать всех российских игроков и болельщиков. Очень жаль, что команда сейчас не выступает на международных соревнованиях. Сейчас, мы видим, большинство сборных омолаживается, появляются новые баскетболисты в составах. В том числе это происходит и в сборной России.

И я думаю, что наша, российская команда — именно так, наша, потому что я 20 лет проработал в Росси и для меня это далеко не чужой коллектив — достойно выступила бы на этом чемпионате мира.

Сейчас очень важно, что доверяет молодежи. Это должно принести плоды в будущем. Я надеюсь, что в скором времени команда вернется на международные соревнования», — сказал Груич.

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