Саша Груич: «Сборная России достойно выступила бы на этом чемпионате мира»

Теги сборная России Зоран Лукич Саша Груич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший тренер сборной России, сербский специалист Саша Груич уверен, что россияне смогли бы достойно выступить на чемпионате мира-2023.

«Хотелось бы поприветствовать всех российских игроков и болельщиков. Очень жаль, что команда сейчас не выступает на международных соревнованиях. Сейчас, мы видим, большинство сборных омолаживается, появляются новые баскетболисты в составах. В том числе это происходит и в сборной России.

И я думаю, что наша, российская команда — именно так, наша, потому что я 20 лет проработал в Росси и для меня это далеко не чужой коллектив — достойно выступила бы на этом чемпионате мира.

Сейчас очень важно, что Зоран Лукич доверяет молодежи. Это должно принести плоды в будущем. Я надеюсь, что в скором времени команда вернется на международные соревнования», — сказал Груич.

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1 комментарий

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Reff
Нет, Саша. Мы бы выползли из группы только при определенном фарте на жеребе. Атлетизм и скорость нынешней сборной жёстко не соответствуют уровню топ-16 команд чемпионата. Да и современные баскетбольные навыки тоже. Скорости перехода и движения мяча, а также вариативность защит и схем нападения вообще не беру.
+7
0
+7
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